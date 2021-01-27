Toroslar Belediyesi, kent mobilyalarını kendi atölyesinde üretiyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemelerinde kullandığı kent mobilyalarının imalatına devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çöp kovası, bank, masa ve kamelyaları belediyeye ait atölyelerinde imal eden belediye, kent mobilyalarıyla ilçeyi hem daha modern bir görünüme kavuşturuyor hem de belediye bütçesinden tasarruf sağlıyor. Belediye personeli tarafından tasarlanarak üretilen malzemeler, ilçedeki park ve yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Zamanla yıpranan ve hasar gören kent mobilyalarının bakım ve onarımını da yapan belediye, yine ilçedeki parklarda bulunan şehit kaidelerinin bakımını da özenle sürdürüyor.

"Üreten belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kendi öz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullandıklarını kaydederek, "İlçemizde ihtiyaç duyulan alanlara yerleştirdiğimiz kent mobilyalarının üretimini yaparak önemli oranda tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Toroslar'ın daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için üreten belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "İlçemizin bir parçası olan kent mobilyalarını kendi atölyelerimizde üreterek ihtiyaçları anında gideriyoruz. Böylelikle ilçemize değer katıyoruz. En büyük temennimiz ise hayata geçirdiğimiz bu çalışmaları vatandaşlarımızın sahiplenmeleri ve korumalarıdır" diye konuştu.