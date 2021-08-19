Toroslar Belediyesi kilit parke taşını kendi üretiyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirilen kilit parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarıyla yollar yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Arpaçsakarlar Mahallesi'nde kilit parke yol ve kaldırım çalışması yaptı.

"İlçemizin yollarını güzelleştiriyor, daha kullanışlı hale getiriyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çevik belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, "Üreten bir belediyeyiz. Kendi ekip ve ekipmanlarımızla kilit parke üretimi yapıyoruz. Hem maliyeti düşürüyor hem de kaliteli ürünler elde ediyoruz" dedi. Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ilçenin dört bir yanına hizmet götürdüklerini kaydeden Yılmaz, "İlçemiz, hızla gelişiyor ve büyüyor. İlçe merkezinde olduğu gibi yaylalarımızda da yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Plan ve program dahilinde gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarıyla sokaklarımızı daha estetik, güvenli ve modern görünümleriyle hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.