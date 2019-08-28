Toroslar Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, hazırlıklarını tamamladı

Pazartesi günü ilk öğrencileri için kapılarını açacak olan Toroslar Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin kayıtları devam ediyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın projelerinden biri olan Toroslar Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, Korukent Mahallesi'nde bulunan Trafik Eğitim Parkı'ndaki binada hizmete giriyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılına başlamak üzere son hazırlıkları tamamlanan kreşte, 1-6 yaş aralığındaki çocuklar alanında uzman öğretmenler eşliğinde eğitim alacak. Ebrudan seramiğe, dramadan İngilizceye, montessori eğitiminden hobi bahçesine kadar birçok aktivite ve gelişim derslerinin verileceği kreşte, her sınıfta 2 öğretmen bulunacak.

Oryantasyon süreci ile başlayacak olan kreşte objektif, sözel ve zihinsel testler de yapılacak. Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde kırtasiye malzeme ücreti alınmayacak olup, aylık ücretin ise 800 TL olacağı belirtildi. Aynı zamanda isteyen velilere de servis imkanının sunulacağı kreşte, öğrencilere iki ana ve iki ara öğün yemek verilecek.

Aileler çocuklarının kayıtlarını, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık, sağlık raporu veya aşı kartları ile yaptırabilecek.