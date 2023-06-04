Toroslar Belediyesi LGS'ye giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'na giren gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Toroslar Belediyesine bağlı personel, LGS'nin yapıldığı okulların önünde kurduğu stantlarda, sınavdan çıkan öğrencilere kumanya dağıttı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin büyük bir gayret ve azimle hazırlandıkları LGS'de başarılı olacaklarına ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inancım tamdır" dedi. Eğitim ve öğretime verdiği desteklerle her zaman öğrencilerin yanında olan Yılmaz, "Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. İnşallah bekledikleri sonuçları alırlar ve istedikleri okulları kazanarak başarılarını sürdürürler. Onlara güveniyoruz. Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.