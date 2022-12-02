Toroslar Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, aralık ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mecliste, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. İlçe genelinde devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilerinden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, 2023 yılının Ocak ayında oluşturulacak Denetim Komisyonu üye sayısının 5 olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Toroslar Belediyesi'nin 2023 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonları'na havale edildiği toplantıda; 2023 yılı için meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için verilecek olan huzur hakkının belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye sınırları içerisinde yer alan Toroslar İlçesi, Çağdaşkent Mahallesi, doğuda 68'liler Ormanı, batıda 3 Ocak Spor Kompleksi, güneyde 232. Cadde ile sınırlı alanda yapılacak olan plan değişikliği teklifi görüşülerek oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonları'na sevk edildi.

Öte yandan, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, Toroslar Belediyesi bünyesinde, doğuda 207. Cadde, batıda Akbelen Bulvarı, güneyde Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi ve kuzeyde Mimar Sinan Bulvarı ile sınırlı alanı kapsayan bölgeye yönelik hazırlanan "Toroslar 4. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı görüşülerek tüm komisyonlara havale edildi.