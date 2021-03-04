Toroslar Belediyesi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılını kitaplaştırıyor

Toroslar Belediyesinin, Akdeniz'in incisi Mersin'in bir asırlık kültürel mirasını kitaplaştıracağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel bir kitap hazırlatıyor. Türk Ocakları Mersin Şubesi işbirliğiyle yürütülecek olan çalışmada Mersin'in tarihsel detayları en ince ayrıntısına kadar gözler önüne serilecek.

Mersin'de doğup büyüyen, Mersin'de yaşayan, Mersin sevdalısı bir çok akademisyen, tarihçi ve edebiyatçıyı bir araya getirecek eser, kurtuluşun 100. yılında okuyucularla buluşacak. Milli Mücadele döneminde kurtuluş için savaşmış Kuvayi Milliye kahramanlarının torunları da eser için yazılar yazarak atalarının kahramanlıklarını okuyuculara aktaracak. Mersin'e dair bir çok konuya ışık tutacak eserde, Milli Mücadele döneminde azim ve kararlılıkla kazanılmış olan şanlı zafer ve bu zaferin kahramanları yer alacak.

Eserde, akademisyenlerden oluşan bir yayım kurulunun titizlikle seçeceği deneme, makale ve hatırat yazıları bir araya getirilecek. Döneme ait orijinal fotoğrafların dijital renklendirme yöntemiyle ele alınacağı eserde, Kuvayi Milliye mücadelesini anlatan bir kahramanlık öyküsü de çizgi roman tekniğiyle sunulacak.

"Bu eserler, geleceğe bırakacağımız en büyük miras"

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tarihi anlatan bu yazılı eserlerin geleceğe bırakılacak en büyük miras olduğunu söyledi. Mersin'in değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın milli bilinç kazandırmak açısından bir sorumluluk olduğunu belirten Yılmaz, "Türk Ocakları Mersin Şubesi ile birlikte çok güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Mersin'de doğup büyüyen, Mersin'de yaşayan, Mersin sevdalısı bir çok akademisyen, tarihçi ve edebiyatçıyı bir araya getireceğimiz bu çalışma ile kentimizde Milli Mücadele dönemi ve atalarımızın bağımsızlığımız için yaptıkları kahramanlıklar anlatılacak. Bu çalışmalarla amacımız, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihimizi bilen, atalarımızın zorlu koşullarda kazandığı zaferin değerini anlayan bir neslin yetişmesidir" dedi.

Türk Ocakları Mersin Şube Başkanı Ünal Kılıç da bu eserin yiğit Mersin için bir vefa göstergesi olacağını ifade ederek, tarih şuurunun gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunun Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.