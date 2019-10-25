Toroslar Belediyesi personeline Kalite Yönetim sistemi eğitimi verildi

Toroslar Belediyesi'nde, hizmette kaliteli yönetim anlayışı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında personele yönelik “Kalite Yönetim Sistemi” konulu eğitim programı düzenledi.

Kalite Yönetimi Sistemleri Uzmanı Hatice İğde tarafından verilen eğitimde kalite kavramı, işbirliği, kalite güvence sistemi hakkında bilgiler verildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, daha iyi ve kaliteli hizmet için bu tür eğitimlere önem verdiğini belirterek, “Kalite anlayışıyla Toroslar'ı marka bir ilçe yapacağız” dedi.

Eğitimlerin belli periyotlarla verileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırmak amacıyla kalite standartlarını eksiksiz yerine getirerek, kaliteyi bir kurum kültürü haline getirme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitim programı da onlardan biri. Kaliteyi önemsiyoruz, çünkü ilçemize daha iyi hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.