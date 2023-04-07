Toroslar Belediyesi personeline motivasyon semineri

Toroslar Belediyesi, personeline kişisel gelişim ve iş motivasyonunu artırma amacıyla 'Kurum Aidiyeti Oluşturma, Beklenmedik Olaylara Karşı Duygu Kontrolü, İş ve Özel Yaşam Dengesini Oluşturma Metotları' konularının işlendiği eğitim semineri düzenledi.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde doğru iletişim tekniklerini ve beden dilinin etkili kullanılmasını örneklerle anlatan Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Psikolog Kunter Kurt, sunumunu sinevizyon eşliğinde yaptı. Belediye personelinin dikkatle dinlediği seminerde 'Duygu Yönetiminde Rafine Şeker Tüketimi Beynimize, Vücudumuza Etkisi ve Su Tüketimi' konularına da değinildi.

"Hizmet içi eğitime önem veriyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz belediye olarak hizmet için eğitim programlarına önem verdiklerini belirterek, "Ömür boyu eğitim diyoruz. Verimlilik ve kalitenin arttırılması için eğitim önemli. Dünya ve teknoloji hızla değişiyor. Çalışanlarımızın kişisel gelişiminin yanı sıra iş ve çalışma verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Seminere katkı sunan Kişisel Gelişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Kunter Kurt'a teşekkür ederim" dedi.

Kaygı ve korku anında vücutta gerginleşen ilk kasın dil olduğuna dikkat çeken Kurt, "Zor anlarınızda yutkunun. Dili üst damağa yapıştırma tekniği hayatınızın her aşamasında kullanılabilecek ve sizin ne yaptığınızı kimse görmeyecek bir tekniktir. Yakınları vefat eden bir kişi, 'Ben annemi, babamı kaybettim' diyorsa onların yas süreci uzuyor. Kaybettim kelimesi bulunabilecek şeyler için söylenir. Birçok yakınları vefat etmiş insanlarla çalışıyorsunuz. Kaybettim kelimesini demeye başladıklarında bilin ki süreç uzamaya meyillidir" ifadelerini kullandı.