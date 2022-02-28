Toroslar Belediyesi, piknik alanlarını temizliyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinliler, hafta sonu Toroslar ilçesinin piknik alanlarına akın ederken, ilçenin piknik alanları da belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Ekipler, temizlik çalışmasının yanında park ve yeşil alanlarda çim biçme, ot temizliği, bakım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

“Doğa hepimizin”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, amaçlarının vatandaşların daha sağlıklı ve temiz ortamlarda piknik yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, “İlçemiz genelindeki yeşil alanlarımız ve parklarımız büyük ilgi görüyor. Bizler de vatandaşlarımızın bu alanların keyfini kaliteli bir şekilde çıkarabilmeleri için temizlik ve bakım çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. Piknik ve mesire alanlarımızda çöp kutularımız ve konteynerlerimiz mevcut. Hemşehrilerimizden isteğimiz, gereken özveriyi göstermeleridir. Çöplerimizi yere atmayalım. Toroslarımız tertemiz olsun. Bu doğa hepimizin” diye konuştu.