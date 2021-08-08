İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Toroslar Belediyesi, sağanak yağış sırası ve sonrasında teyakkuz halinde çalıştı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, dün akşam etkili olan ve kent merkezinde birçok noktada olumsuzluklara yol açan sağanak yağmur sırasında ve sonrasında vatandaşlara yardım elini uzattı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, dün akşam etkili olan ve kent merkezinde birçok noktada olumsuzluklara yol açan sağanak yağmur sırasında ve sonrasında vatandaşlara yardım elini uzattı.


Olası bir afet durumuna karşı teyakkuz halinde olan acil durum ekibi, şiddetli yağan yağmur sonucu bazı noktalarda oluşan su taşkınlarına karşı iş makineleriyle hızlı bir şekilde müdahale etti. İhbarları anında değerlendiren ekipler, yağışlardan etkilenen vatandaşların evlerinde su tahliyesi yaptı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırası ve sonrasında acil müdahale ekiplerinin vatandaşların mağdur olmaması için koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi. Yılmaz, "Sağanak yağış sonucu oluşan su taşkınları nedeniyle evlerini su basan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekiplerimizle, kent genelinde olduğu gibi ilçemizin muhtelif yerlerinde de yaşanan su baskınlarına karşı hızlı ve etkin bir şekilde gerekli müdahalelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olduk. Toroslar Belediyesi olarak herhangi bir afet durumuna karşı teyakkuz halindeyiz” dedi.


Vatandaşlar da su baskınlarına karşı seferber olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.