Toroslar Belediyesi, şehitler için mevlid okuttu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için mevlit okuttu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Şehitliği'nde düzenlenen programda şehit aileleri ve yakınlarıyla bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin anısına okutulan mevlidin ardından, şehitlerin kabri başında dua edildi. "Şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emaneti, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıyacağız" diyen Başkan Yılmaz, "Birliğimiz, beraberliğimiz, bağımsızlığımız uğruna mücadele veren aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olacağız. Şehitler Haftası vesilesiyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Toroslar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği de şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olarak, koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Toroslar Belediyesi'nin bu hizmeti, şehit yakınlarının ve gazilerin büyük takdirini topladı. Şeflikte hizmet veren belediye görevlileri, ilçede ikamet eden şehit yakınlarını ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve talepleri konusunda destek sağlarken, şehitlerin sene-i devriyelerinde, dini ve milli bayramlarda gerçekleştirilen mevlid ve yemek programlarının yanı sıra şehit haberi alındığından itibaren defin işleminde ve sonrasında şehit ailelerinin yanında yer alıyor.