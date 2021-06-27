Toroslar Belediyesi sınava giren öğrencileri yalnız bırakmadı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, sınav merkezlerinin önüne kurulan stantlarda, hem öğrencilere hem de evlatlarını bekleyen ailelere sınav süresince ikramda bulunuldu.

Toroslar Belediyesi, gençlerin geleceği adına büyük öneme sahip olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapıldığı okulların önünde stant kurdu. Belediye ekipleri, YKS'nin ilk gün oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci gün oturumları Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) öncesi ve sonrasında gençlere su, çikolata, meyve suyu ve sandviç ikram etti.

"Gençlerimize güveniyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin büyük bir azimle hazırlandıkları YKS'de başarılı olacaklarına ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inancım tamdır" dedi. Gençlerin, pandemi nedeniyle okullarından uzun bir süre ayrı kaldıklarını hatırlatan Yılmaz, "Uzaktan eğitimle derslerine devam ettiler. Biz de Toroslar Belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerine destek olmak amacıyla YKS öncesi deneme kitapçığı dağıttık ve online deneme sınavları yaptık. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizin alanında uzman psikologları tarafından yine online sınav kaygısı seminerleri düzenledik. Bugün de hem öğrencilerimize hem de ailelerine ikramda bulunmak amacıyla sınavların yapıldığı okullarımızın önünde stantlar kurduk. Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanınızdayız, yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.