Toroslar Belediyesi, vatandaşa dağıtmak üzere çiçek üretiyor

Toroslar Belediyesi'nin seralarında kirlihanım, vapurdumanı, ceylangözü, telgraf, çeşitli sukulentler, kaktüs, buz çiçeği, gül, bodrum papatyası, karanfil, lavanta, begonvil gibi çiçek türleri yetiştiriliyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çiçek üretimini kendi bünyesinde üreten ender belediyelerden bir tanesi olduklarını belirtti. Yılmaz, “Belediyemiz bünyesinde üretilen çiçekler hiçbir ticari amaç gütmeden mezar üzerlerine dikmek, huzur evlerinde kalan yaşlılara dağıtmak ve vatandaşlarımıza hediye etmek gibi amaçlarla yetiştiriliyor. Üretim kapasitemizi genişlettikçe ziyaretimize gelen vatandaşlarımız ne zaman gelirse gelsin ellerini çiçeksiz döndürmeyeceğiz. Vatandaşımızın yüzünde göreceğimiz küçük bir tebessüm bile bizim için yeterli. Hizmetlerimizi her zaman vatandaşlarımızı mutlu etmek için yapıyoruz” dedi.

Çiçekleri özenle yetiştiren Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Orman Yüksek Mühendisi Zeynep Eda Akıncı da anaçlardan alınan köklerin nasıl çoğaltıldığını anlattı. Akıncı, “Bitkileri, suyu ya da güneşi sevenler olarak gruplandırıyoruz. İhtiyaç duydukları su ve güneşi verdiğiniz zaman verimli oluyorlar. Anaçları güzelce besleyip büyüttükten sonra gövdeden çelik alma işlemi ile çoğaltmayı sağlayabiliyoruz. Bitkiler kendi kendine kök atıyor. Bir saksıdan yaklaşık 6 adet kök çıkabiliyor. Anaçlardan aldığımız kökleri önce viyollerde olgunlaştırıyor daha sonra da saksılara alıyoruz. Bir kökten birkaç saksılık bitki elde edebiliyoruz. İyi bakıldığı zaman bitkiler de cömert oluyor” diye konuştu.