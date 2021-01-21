Toroslar Belediyesi, yaylalarda ulaşımı rahatlatan yeni yollar açıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yaylalara ulaşımı kolaylaştırmak için gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinin yanı sıra, yüksek kesimli mahallelerde de yeni yol açma ve düzenleme çalışmaları yapılıyor. Ekipler bu kapsamda Soğucak, Gözne ve Horozlu mahallelerinde yeni bağlantı yolları açtı.

Yayla sezonu öncesinde ağırlık verdikleri yol ve çevre düzenleme çalışmalarına periyodik olarak devam ettiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz. İlçe merkezinden, yüksek kesimlerdeki mahallelerimize kadar tüm yaşam alanlarında yol açma, genişletme, asfalt serimi ile kilit parke ve stabilize yol çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Mahallelerimizde mevcut yolları düzenliyor ve alternatif yol güzergahları açarak trafiği rahatlatıyoruz. Amacımız sağlıklı, güvenli ve yüksek kalitede yaşam alanları oluşturmak, ulaşım ağının seviyesini daha akıcı hale getirmektir. Açtığımız yeni yollar, ilçemizin gelişimine de katkı sağlıyor. Mahallelerimize doğru ve planlı hizmetlerle değer katıyoruz" dedi.