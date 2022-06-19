Toroslar Belediyesi, YKS heyecanına ortak oldu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Belediye, YKS'nin yapıldığı okulların önünde kurduğu stantlarda, hem gençlere hem de evlatlarını bekleyen ailelere ikramlarda bulunurken, “Babalar Günü” hatıra fotoğrafı panosuyla da babalara sürpriz hazırladı. Sınavdan çıkan üniversite adayları, hatıra panosunun önünde babasıyla ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Aileler ve gençler, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek, “Yapılan bu hizmet bizler için çok anlamlı oldu. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin büyük bir azimle hazırlandıkları YKS'de başarılı olacaklarına ve emeklerinin karşılığını alacaklarına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın, gençlerin hayal ettikleri mesleklere ulaşmaları için önemli bir adım olduğunu belirten Yılmaz, "Gençlerimiz, bizim geleceğimiz. İnşallah bekledikleri sonuçları alırlar ve istedikleri üniversitelere, bölümlere girerler. Onlara güveniyoruz. Hem gençlerimize hem de ailelerine ikramda bulunmak amacıyla sınavların yapıldığı okullarımızın önünde stantlar kurduk. Toroslar Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.