Toroslar Belediyesi zabıtasından korona virüs denetimi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi zabıtası, korona virüs denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki işletmelerde maske, mesafe ve hijyen denetimlerini aralıksız sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü normalleşme döneminde tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne gönderilen genelge kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde; market, kafe, restoran, otel, alışveriş merkezleri ve kahvehane gibi işletmeler tek tek incelendi. Ekipler, işletmelerde HES kodu uygulamasının kullanılması ve yüzde 50 kapasite sınırlama kuralına uygun şekilde müşteri kabul edilmesi konusunda da bilgi verdi.

"Rengimiz mavi olsun, Mersin hayat bulsun" diyerek tüm hemşehrilerinden kurallara harfiyen uymalarını isteyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı diledi. Yılmaz, "Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı Covid-19 değerlendirme haritasında tüm ülkemizin mavi renkle tanımlanması en büyük temennimiz. Bunu da tabi ki kontrollü normalleşme döneminde rehavete kapılmadan kurallara harfiyen uyarak gerçekleştireceğiz. Hem vatandaşlarımızdan hem esnaflarımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassas davranmalarıdır. Yaşadığımız bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız" dedi.