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Toroslar Belediyesi'den ekmek ambalajı denetimi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı ilçedeki fırın, patiseri ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerine yönelik ekmek ambalajı denetimi gerçekleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüsü salgınına karşı ilçedeki fırın, patiseri ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerine yönelik ekmek ambalajı denetimi gerçekleştirdi.


Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarını titizlikle yürüten belediye, ilçede faaliyet gösteren fırın, patiseri ve unlu mamul imalatı yapan iş yerleri ve marketlere yönelik hijyen denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde açıkta satılan ve birçok kişinin elinin değdiği ekmeklerin, çıplak el değmeden hazırlanarak ambalajlara konup satışının yapılması gerektiği bildirildi. "Bu süreci hep birlikte aşacağız" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Halkımızın sağlığı için ekmeklerin fırın, market ve büfelerde el değmeden ambalajlarda satılması için denetimlerimizi sıklaştırdık. Korona virüs temas ve solunum yoluyla buluşan bir hastalık. Fırından markete satış sürecinde bir ekmeğe birçok el değiyor. Bunun önüne geçmek için Zabıta ekiplerimiz, ilçede faaliyet gösteren fırın, patiseri ve unlu mamul imalatı yapan işletmeler ile marketlere hijyen kuralları konusunda denetimler yapıyor. Halkımızın sağlığı her zaman önceliğimiz" şeklinde konuştu.

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