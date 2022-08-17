Toroslar Belediyesinde personele yüzde 42 zam yapıldı

Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketi'nde en düşük ücretle çalışan personelin maaşına 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yüzde 20, ek protokolle yüzde 22 olmak üzere toplamda yüzde 42 zam yapılırken, Toroslar Belediyesinde en düşük maaş 7 bin 70 TL oldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye İş Sendikası ile ek protokol sözleşmesi imzalandı. Çalışanları sevindiren ek protokolün imzalanması için Toroslar Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezinde tören düzenlendi. Personelinin yoğun sevgi gösterileri arasında davul zurnayla karşılanan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm personeline hitap ederek toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Toroslar'ı daha yaşanılabilir ve güzel kılabilmek adına gece gündüz demeden çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yılmaz, “Bugün bu çatı altında hep beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Toroslar'daki bu uyum, birlik ve beraberlik Mersin'in de sınırlarını aştı ve tüm Türkiye'de biliniyor. Başarının sırrı el ele, gönül gönüle olmak. Sizler, Toroslar Belediyesinin kurumsal kimliğinin, Toroslar halkına verilen hizmetin mimarısınız. Emek çekiyorsunuz. Toroslar için, bizim için kıymetlisiniz” dedi.

“Anketlerde memnuniyet oranımız son derece yüksek”

"Birçok proje ve çalışmalarımız bizi ikinci kez Türkiye'nin başarı listesine taşıdı. Yapılan anketlerde memnuniyet oranımız son derece yüksek” diyen Yılmaz, “Görevde 3,5 yılı tamamlıyoruz. Çok büyük ilerleme kaydettik. Birbirimizi daha iyi anladık ve süreçlerimizi iyileştirdik. Bunda da başarılı olduk. Sizlere teşekkür ediyorum. Gurur duyduğum ve teşekkür aldığım birçok arkadaşımız var. Bu beni de gururlandırıyor. Her biriniz ayrı ayrı kıymetli ve Toroslar halkına hizmet eden insanlar olduğunuz için sizleri önemsiyoruz. Daha iyi şartlarda, daha güzel şekilde yaşamanız için çaba gösteriyoruz. Ücretlerinizde yüzde 42 zam yaptık. Toroslar Belediyesinde en düşük ücret 7 bin 70 TL oldu. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşımızın her zaman yanındayız”

Atatürk'ün, 'vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözüne atıfta bulunan Başkan Yılmaz, “17 günlük tam kapanma döneminde belediyemizde seferberlik ilan ettik. Ne ihtiyacınız olursa '444 41 33' numaralı telefonu arayın, biz gelelim dedik. İhtiyaç sahibi herkesin ayağına gittik. Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Biz duruma ve şartlara göre pozisyon alırız. Yine öyle yapacağız. Toplum yararına çalışıyorsunuz. Bu sadece maaş karşılığı değil aynı zamanda ahlaklı ve güzel bir durum. Küçük bir çocuğun bile yüzünü güldürdüğümüzde mutlu oluyoruz. Sizlerden beklentimiz güler yüzle, tatlı dille görevinizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeniz. Sizler var oldukça, bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamayacaktır inşallah” şeklinde konuştu.

"Hayırlı uğurlu olsun”

Belediye İş Sendikası 1 Nolu Mersin Şubesi Başkan Vekili Tahsin Eren Güvençli de toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek, “Personelini enflasyonda ezdirmeyen ve sözleşme dönemi olmamasına rağmen ek protokolle ücretlerine zam yapan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, Güvençli ile toplu iş sözleşmesi ek protokolünü imzaladı.