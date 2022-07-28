Toroslar Belediyesinden adaylara ücretsiz 'tercih danışmanlığı' desteği

Öğrencilerin tercihlerini doğru ve bilinçli bir şekilde yapmalarına destek olmak amacıyla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 5 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyenlerin, belediyenin '0531 394 26 53' numaralı hattını arayarak randevu alabilecekleri belirtildi.

Toroslar Belediyesi Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi ile Toroslar Akademi'de bulunan uzman eğitmenlerin verdiği danışmanlık hizmetinde öğrencilere puanları, başarı sıralamaları, ilgi alanları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterler üzerinde yardımcı olunuyor.

“Temennimiz, her bir gencimizin hedefine ulaşmasıdır”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, doğru kariyer planlamasında gençlere destek olmak istediklerini belirterek; “Temennimiz gençlerimizin aldıkları puanları en iyi şekilde değerlendirmeleri ve emeklerinin karşılığını almalarıdır” dedi.

Üniversite sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih heyecanı yaşadıklarını ve bu noktada uzman eğitmenler eşliğinde onların yanlarında olduklarını dile getiren Yılmaz; “Gençlerimizin üniversite seçimlerinde en doğru tercihi yapabilmeleri adına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Sınavda başarılı olup doğru ve bilinçli tercih yapmak isteyen üniversite adaylarını, Yunus Emre Kültür Merkezimize bekliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yapacakları tercihlerin, kendileri ve aileleri adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.