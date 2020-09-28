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Toroslar Belediyesi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.


Belediye hizmet binasına Azerbaycan ve Türk bayrağı astıran Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Tek millet, iki devlet. Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.


Başkan Yılmaz, "Ermenistan'ın, 27 Eylül Pazar sabahı dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kalbimiz, soydaşlarımızla birlikte atıyor. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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