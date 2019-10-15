Toroslar Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatına kan bağışıyla destek

Türk Kızılayı Mersin Şubesi ile birlikte organize edilecek kampanya, 18 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm vatandaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Toroslar Belediyesi'nin, Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla gerçekleştireceği kan bağışı kampanyası, cuma günü 10.00-17.00 saatleri arasında Toroslar Belediyesi hizmet binası yanında yapılacak.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, tüm duyarlı vatandaşları kampanyaya davet ederek, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Dualarının Mehmetçiklerle olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Türkiye'nin sınırında oluşturulan terörü yok etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatına katılan tüm güvenlik güçlerimizin yanındayız. Biz de Toroslar Belediyesi olarak Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı yaparak, Mehmetçiğimize moral desteği vermek istedik. Harekata katılan tüm Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Kan verebilecek tüm duyarlı vatandaşlarımızı 18 Ekim Cuma günü belediye hizmet binamızın yanında düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz” dedi.