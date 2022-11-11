Toroslar Belediyesinden çocuklar için tatil şenliği

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, çocukların ara tatillerini doyasıya geçirebilmeleri amacıyla tatil boyunca katılabilecekleri şenlik hazırladığı bildirildi.

12-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 'Toroslar Çocuk Şenliği'nde en sevilen çizgi film karakterleri, birbirinden eğlenceli oyunlar, eğitici atölyeler ve sihirbazlık gösterileri yer alacak. Çocuklar, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek. 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak şenlik, tamamen ücretsiz olacak.

Tatil boyunca sırasıyla Niloya, Kukuli, Elif'in Düşleri, Sevimli Dostlar, Heidi, Harika Kanatlar ve Keloğlan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde olacak.

"Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm için çalışıyoruz"

“Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm için çalışıyoruz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Yoğun ve yorucu geçen bir eğitim öğretim döneminin ardından çocuklarımıza tatil hediyesi vermek istedik. Okuldan uzaklaştıkları bu zamanı verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmeleri amacıyla bir şenlik hazırladık. Bir festival tadında geçecek olan şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.