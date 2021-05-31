Toroslar Belediyesinden çocuklara özel kukla gösterisi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, eğlenerek öğrenme metotları ile okul öncesi eğitime yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirerek, çocukların kişisel gelişimlerini destekliyor. Bu kapsamda, alanında uzman psikologların ve okul öncesi öğretmenlerin görev aldığı merkezde yaşıtlarıyla bir araya gelen çocuklar, Evsiz Tavşan kukla gösterisini ilgiyle izledi. Üç hafta boyunca çocuklarla buluşturulacak olan el kuklası ile çocukların özgüvenlerinin artması, hayal dünyalarının daha da zenginleşmesi ve kendilerini ifade etme yeteneklerinin olumlu yönde gelişmesi amaçlanıyor.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplumun her bireyinin kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, "Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza verilen hizmet, en değerli yatırımdır. Onların sosyal, sportif ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, kötü alışkanlıklara yönelmelerini engellemek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Bir yılı aşkın süredir devam eden salgının çocuklarımızın ruh sağlığını olumsuz yönde etkilememesi adına Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde alanında uzman psikologlarımız ve okul öncesi öğretmenlerimiz eşliğinde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerden bir tanesi de el kuklası gösterisidir. Amacımız, onların her türlü sosyal ve sportif etkinliğe katılarak kaliteli ve verimli zaman geçirmeleridir" dedi.