Toroslar Belediyesinden depremzedelere sağlık hizmeti

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, deprem bölgesinden kente gelen yaralı depremzedeler için ambulans ve sağlık ekibi desteği verirken, ilçeye yerleşen vatandaşların da sağlık kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toroslar Belediyesi tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında yer aldı. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, sağlık ekibi ve hasta nakil ambulansıyla enkazdan çıkarılan vatandaşların hastanelere naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. İlçede konaklayan depremzedelere ise 7/24 sağlık hizmeti sunuluyor.

“Tüm gücümüzle depremzede kardeşlerimizin yanındayız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesinin ve Toroslar halkının depremzedeler için seferber olduğunu belirterek, “Cumhuriyet tarihinin en büyük afetini yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Toroslar Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için desteğimizi sürdüreceğiz. Depremin hemen ardından başlattığımız yardım kampanyamıza destek veren tüm hemşehrilerimize de gönülden teşekkür ediyorum. Bu zor günleri, hep beraber dayanışma içinde atlatacağız” dedi.