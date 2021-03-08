Toroslar Belediyesinden 'dijital ortamdan İstiklal Marşını güzel okuma yarışması'

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında 'İstiklal Marşını güzel okuma yarışması' düzenliyor.

Toroslar ilçesinden İlkokul öğrencileri arasında yapılacak olan yarışma, korona virüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda gerçekleşecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okudukları videoları, adı-soyadı, doğum tarihi, okul adı ve sınıflarının bilgileriyle beraber belediyenin '0539 773 1838' numaralı whatsapp hattına gönderecekler. Öğrenciler, şiire hakimiyet, ezber gücü, telaffuz, vurgu ve tonlama, beden dili hakimiyeti kriterleri yönünden değerlendirilecek. Birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye çeyrek altının verileceği yarışmada, dereceye girenlere ödülleri ise 12 Mart Cuma günü saat 17.30'da Yunus Emre Kültür Merkezinde organize edilecek ödül töreni ile takdim edilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar ilçesinde okuyan tüm çocukları yarışmaya davet etti. Milli marşımızın her mısrasının ve kıtasının ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Yılmaz, "Yüce milletimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, her türlü olumsuzluğa ve sıkıntılara rağmen Kurtuluş Savaşını kazanarak bize bu eşsiz vatanı emanet etmiştir. Vatan topraklarımız işgal altındayken İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, Türk milletinin milli mücadele ruhunu ve kararlılığını yansıtmaktadır. Bize düşen görev bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. İstiklal Marşımızda yer alan ortak değerlerimiz etrafında aynı şuurla geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Atalarımızın bize emaneti olan bu vatana ilelebet sahip çıkacağız. Cenab-ı Allah, milli şairimizin de dile getirdiği gibi, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'u, milli mücadele kahramanlarını rahmetle anıyor, İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyorum" dedi.