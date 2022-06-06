Toroslar Belediyesinden farkındalık çalışması

Mersin'de sürdürdüğü ‘Sıfır Atık” projesiyle 4'üncü sıfır atık belgesini alan Toroslar Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir farkındalık çalışmasına daha imza attı.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ve Mersin Dora Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde Korukent Mahallesi'nde bulanan Toroslar Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çevre gönüllüleri bir araya geldi. “Doğanın dengesini gözet, çevreni koru ve temiz tut” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çevre gönüllüleri, belediye çalışanlarıyla birlikte doğada dönüşmesi zor olan çöpleri ve atıkları topladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz'ın da eşlik ettiği çevre temizliği çalışmasında çevre kirliliğine, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine dikkat çekildi.

Mersin Dora Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kutlu, çevreye olan duyarlılığı dolayısıyla Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, “Yeryüzünde nefes alan her insana emanet edilmiş olan dünyamıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için buradayız. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla doğada dönüşmesi zor olan atıkları topladık. Doğanın dengesini gözet, çevreni koru ve temiz tut çağrımıza kulak vererek katılan tüm hehmşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çevreyi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm çevre gönüllülerine ve sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür eden Yılmaz, "Temiz bir dünya ve temiz bir çevre, gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın çevreye olan duyarlılığını artırmak amacıyla çevre gönüllülerimiz ile birlikte böyle bir etkinlik düzenledik. Sıfır atık faaliyetlerimiz çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin de bir göstergesi. İlçemizde Sıfır Atık Projesi'ni de başarıyla sürdürmenin ve Mersin'de bu projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.