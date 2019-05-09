Toroslar Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi

Ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketlerini ve ekmek gramajlarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine tutanak tutarak, denetimlerine aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

“Halkımızın sağlığı birinci önceliğimiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için fırın ve imalathanelere yönelik denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz tarafından yürütülen bu denetimlerle amacımız, iş yerlerine ceza yazmak değil, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusuna çok önem veriyoruz. Halkımızın en çok tercih ettiği pide ve ekmek imalatı yapan fırınların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda imalat yapmalarına dikkat ediyoruz. Halkımızın sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz gece gündüz halkımızın hizmetindedir” dedi.