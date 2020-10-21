Toroslar Belediyesi'nden İçel İdmanyurdu'na destek

com 3. Lig 3. Grup takımlarından İçel İdmanyurdu'na tesis desteği sağlayan Toroslar Belediyesi'nin, federasyon ve ilgili kurumlardan destek alması adına yeni bir adım daha attığı bildirildi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında İçel İdmanyurdu için yeni bir tesis hamlesi hazırlığında olduklarını açıklayan Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tesisin, bir kulüp için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını vurgulayarak, "İçel İdmanyurdu'nun en büyük sorunu, tesisleşme ve alt yapıdır. Kentimizin güzide takımına bu konuda daha fazla destek olmak istiyoruz" dedi.

İçel İdmanyurdu Spor Kulübüne, konaklama ve antrenman yapabilecekleri Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'ndeki tesisi tahsis ettiklerini hatırlatan Yılmaz; kulübün, federasyon ve ilgili kurumlardan destek alması adına yeni bir adım daha attıklarını kaydetti.

"Tesis noktasında en güçlü belediyeyiz"

Başkan Yılmaz, kulübün bir takım yatırımlar yapmak istediğini ve atılacak bu adımın büyük önem taşıdığını kaydederek, "İçel İdmanyurdu yönetimi bir takım yatırımlar yapmak ve tesisler kurmak istiyor. Bunun için uzun süreli kiralamaya ihtiyaç var. Aziz Sancar Gençlik Merkezimizde tesis mevcut olduğu için yap-işlet-devret modeli olmuyor. Kulübün, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Spor Toto gibi bazı kurum ve kuruluşlardan destek alması amacıyla kiralama ihalesine çıkacağız. Bunun da kasım ayı içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor " diye konuştu.

"Toroslar Belediyesi olarak spor tesisi noktasında en güçlü belediyeyiz ve imkanlarımız geniş" diyen Yılmaz, "Amatör Spor Kulüplerimizi destekliyoruz, sahalarımızı açıyoruz ve açmaya da devam edeceğiz. İçel İdmanyurdu'na sizlerin katkısıyla destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konunun mecliste oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından söz alan meclis üyesi Erhan Çontar da tesisleşme konusunu desteklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti, "Eski bir Mersin İdmanyurdu yöneticisiyim. Kentimizin güzide takımının en büyük sıkıntısı tesis. Özellikle Toroslar'da bu tesisin yapılacak olması ve bu meclisin destek vermesi kentimizin takımını da motive edecektir. Biz tesisleşme konusunu destekliyoruz. Başkanımıza da İçel İdmanyurdu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."