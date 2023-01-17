Toroslar Belediyesinden 'İlk Evim' projesine arsa tahsisi

Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, TOKİ tarafından Toroslar'a inşa edilecek olan 650 sosyal konut için arsa tahsisinde bulunduklarını belirterek, "Bu tahsisi yapmaktan büyük mutluluk duyduk. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İşim” projesi çerçevesinde Mersin'e kazandırılacak 5 bin 100 adet sosyal konutun son kura çekimleri Toroslar ve Mut ilçeleri için yapıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda noter huzurunda 4 gün süren hak sahiplerini belirleme kura çekiminin son gününde de hemşehrilerini yalnız bırakmadı.

Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyerek, hak sahiplerini tebrik eden Başkan Yılmaz, "Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi çerçevesinde Türkiye genelinde 250 bin, Mersinimizde 5 bin 100, Toroslarımızda 650 konutun çekilişini yapmak üzere bir araya geldik. Hayırlı, uğurlu olsun. Toroslarımıza yapılacak olan 650 konutun yerini, Toroslar Belediyesi olarak tahsis etmiş olmaktan ve çorbada tuzumuzun olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu proje, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) eliyle gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. TOKİ görevlilerine, çekilişi gerçekleştiren kıymetli noterimize, noter çalışanlarına ve emeği geçen herkese de canı gönülden teşekkür ediyoruz. Toroslarımızda 650 konut yapılacak. Bu konutlar, büyüklerimize, çocuklarımıza, gençlerimize ve hepimize yuva olsun inşallah” diye konuştu.