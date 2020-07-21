Toroslar Belediyesinden, ilkokula başlayacak çocuklara ‘Okul Olgunluğu Testi'

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilkokula başlayacak olan çocuklara yönelik 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasını başlattı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokula başlayacak olan çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vererek yol gösteren belediye, 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasını başlattı. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından birebir uygulanan ve ücretsiz yapılan test ile çocukların okula, okulun hayatlarındaki yerine, gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadıkları ölçülüyor. 5,6 ve 6 yaş grubundaki çocuklar üzerinde uygulanan test; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşuyor. Çocuğun fizyolojik, zihinsel, çevresel, duygusal ve psikolojik olarak okula hazır bulunuşluk durumlarını ortaya koyan test sonrasında ise ebeveynlerle de 'Çocuğum okula hazır mı?' konulu söyleşiler yapılarak, okul öncesi ailelerin kaygıları ve merak ettikleri sorular ile ilgili destek de sağlanıyor.

Çocuklarının okula psikolojik, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olup olmadığını merak eden ailelerin, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin 0543 280 25 33 numaralı telefonuna arayarak iletişime geçebilecekleri bildirildi.

"Çocuklar, bizim geleceğimiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Çocuklar, bizim geleceğimiz. Onların iyi bir eğitim alması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İlkokula başlayacak çocukların okul için gerekli olgunluğa hazır olup olmadıklarını tespit etmek amacıyla uzman psikologlar eşliğinde 'Metropolitan Okul Olgunluğu Testi' uygulamasını başlattıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Bu uygulama ile çocukların ve ailelerinin daha bilinçli bir eğitim başlangıç süreci yaşamalarını amaçlıyoruz. Çocuklarının okula hazır olup olmadığını merak eden ailelerimiz, belediyemizin Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'ne başvurabilirler" diye konuştu.