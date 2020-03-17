Toroslar Belediyesi'nden 'koronavirüs' denetimi

Toroslar Belediyesi, dünyaya hızla yayılan ve Türkiye'de de vaka sayısı artan 'koronavirüs' salgını nedeniyle, gece yarısından itibaren kapatılan halka açık eğlence ve istirahat yerlerini denetledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile bazı işletmelerin faaliyetleri geçici bir süreyle durduruldu. Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki kahvehaneler, kafeler, internet salonları ve halka açık istirahat ve eğlence yerlerini denetleyerek tebligatta bulundu. Genelgedeki hususlara uymayan iş yerleri uyarılarak kapatıldı.

"Halk sağlığını tehdit eden unsurlara asla taviz vermeyeceğiz"

Koronavirüs hastalığından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine kapatıldı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz de ilçemizdeki bu işletmeleri denetleyerek tebligatta bulunuyor. Toplum ve halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı asla taviz vermeyeceğiz. Tedbir ve kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.