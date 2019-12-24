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Toroslar Belediyesi'nden muaythai sporuna destek

Toroslar Belediyesi’nin de destek verdiği Alkayış Fight Arena-9 Muaythai Şampiyonlar Gecesi, dünya şampiyonlarını bir araya getirdi.

Toroslar Belediyesi'nin de destek verdiği Alkayış Fight Arena-9 Muaythai Şampiyonlar Gecesi, dünya şampiyonlarını bir araya getirdi.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Edip Buran Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonayı izledi. Tribünlerin tamamen dolduğu gecede, sporcular bir birleriyle kıyasıya mücadele etti.


Avrupa Şampiyonluk Kemeri Unvan maçında 51 kiloda ringde olan Funda Alkayış,Yunan rakibi Foteını Nanou'yu yenerek altın kemerin sahibi oldu. Müsabaka sonrası ringe çıkan Başkan Yılmaz, Alkayış'ı tebrik ederek altın kemerini taktı. Ödül törenin ardından şampiyonlar gecesinin organizatörü Ali Alkayış, Mersin'de muaythai sporuna sunduğu katkılarından dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kentte düzenlenen her türlü spor faaliyetinin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye'yi temsil eden Mersinli sporcu Funda Alkayış'ın elde ettiği başarının gurur verici olduğunu söyledi.


Spora ve sporcuya verdikleri desteğin artarak devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Mersin'de ve Toroslar'da dünya çapında spor organizasyonlarının gerçekleşmesi bizleri mutlu ediyor. Toroslar Belediyesi olarak bu organizasyonlara imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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