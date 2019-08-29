Toroslar Belediyesi'nden tabela açıklaması

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, üzerinde belediye başkanının fotoğrafı ve belediye logosunun bulunduğu orta refüj tabelalarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılarak kırıldığı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı marangoz atölyesi deposuna kaldırıldığı ileri sürüldü.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin marangoz atölyesi deposuna kırılarak kaldırılan ayaklı tabelaların, hangi sebeple toplatıldığını ve neden kırılarak yerlere atıldığını kendisinin de Mersin kamuoyu gibi merak ettiğini söyledi.

"Tabelaları aldık, onaracağız ve yerine dikeceğiz"

Birkaç gün önce düzenlediği toplantıda, tüm belediye başkanlarıyla iletişim ve uzlaşı halinde çalışmak istediğini, amacının bu kente hizmet etmek olduğunu kameralar önünde açıkladığını hatırlatan Yılmaz, "Bizler Mersin'e hizmet etmek için aynı amacı taşıyan ve bunun için demokratik ortamlarda bir araya gelerek, gerek teknik konularda gerekse sosyal konularda fikir alışverişinde bulunan başkanlarız. Ve bunu yaparken diplomasi denilen dili kullanmak nezaketini göstermeliyiz. Evet, diplomasi denilen bir kavram vardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi bunu tercih etmeyebilir ancak her ne sebeple yapılırsa yapılsın bu davranış, asla şık olmamıştır, aksine son derece saygısızca ve hukuksuz bir şekilde yapılmıştır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, bir uyarı yazısı gönderip, tabelaların toplanacağı yönündeki kararın içeriği ne ise bunu paylaşması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Kendilerine yakışacak olan davranış buydu. Bunun yerine habersizce adımın ve belediye logomuzun bulunduğu, kendi bölgemizdeki ayaklı refüj tabelalarımızı kaldırıp, üstelik bir de kırıp kullanılamaz hale getirmeleri asla kabul edilebilir bir davranış değildir. Bizim tabelalarımızın Büyükşehir Belediyesi deposunda ne işi var? Bu nasıl bir diyalogsuzluk örneğidir, nasıl bir saygısızlıktır? Uzlaşı ve diyalog kültürü asla bu değildir. Üzülerek görüyoruz ki, herkese mavi boncuk dağıtan söylemle eylem arasındaki tutarsızlık devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin depoya kaldırttığı kırık dökük hale gelen tabelalarımızı aldık. Onaracağız ve tekrar yerlerine dikeceğiz. Yaşanan bu hadiseden duyduğumuz üzüntüyü bir kez daha değerli kamuoyunun bilgisine sunuyor, takdiri yine değerli halkımıza bırakıyorum" diye konuştu.