Toroslar Belediyesi'nden vergi uyarısı

Toroslar Belediyesi, 2019 yılı Emlak Vergisi, İşyeri Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu bildirerek, vatandaşları uyardı.

Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların, gecikme zammına maruz kalmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2019 tarihinde mesai bitimine kadar ödemeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, mükelleflerin, vergi borçlarının ödemelerini; belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelerden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesi'nin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de online gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.