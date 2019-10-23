İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toroslar Belediyesi'nden vergi uyarısı

Toroslar Belediyesi, 2019 yılı Emlak Vergisi, İşyeri Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi 2’nci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu bildirerek, vatandaşları uyardı.

Toroslar Belediyesi, 2019 yılı Emlak Vergisi, İşyeri Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) ile İlan Reklam Vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son günün 30 Kasım olduğunu bildirerek, vatandaşları uyardı.


Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların, gecikme zammına maruz kalmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2019 tarihinde mesai bitimine kadar ödemeleri çağrısında bulunuldu.


Açıklamada, mükelleflerin, vergi borçlarının ödemelerini; belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezindeki veznelerden nakit ve kredi kartıyla yapabilecekleri gibi Toroslar Belediyesi'nin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de online gerçekleştirebilecekleri kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.