Toroslar Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Toroslar Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 Sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 'emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi' gibi cezaların yapılandırılmaya başlanıldığını bildirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun' çerçevesinde vergi mükellefi vatandaşlar, vadesi 31 mayıs çarşamba günü mesai bitimine kadar önceki vergi, borç ve cezalarını yapılandırabilecek. Bu çerçevede Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Vatandaşlar, yapılandırma işlemlerini ve ödemelerini ise belediye ana hizmet binasındaki veznelerden nakit veya kredi kartıyla yapabilecekleri gibi ayrıca günün her saatinde belediyenin tahsilat.toroslar-bld.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak da gerçekleştirebilecek" denildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma fırsatından yararlanarak geçmiş dönem borçlarını yapılandırabileceklerini söyledi. Yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlardan yapılandırma işlemlerinin son güne bırakmamalarını isteyen Yılmaz, "Hemşerilerimiz, kanun çerçevesinde hem faiz indiriminden hem de taksit imkanından faydalanarak vergi borçlarını ödeyebilir" dedi.