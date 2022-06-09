Toroslar Belediyesinden yayla yollarına bakım

Belediye, yayla sezonunun başlamasıyla birlikte yollarda bakım yapıyor.

Yaylalarda artan nüfus yoğunluğu ile birlikte imar planına uygun yeni yol açma ve düzenleme çalışmaları yapan Toroslar Belediyesi, kış aylarında şiddetli yağışlardan zarar gören yolların bakım ve onarım çalışmalarını da planlı bir şekilde yapıyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gözne, Ayvagediği, Buluklu ve Evrenli mahallelerinde ihtiyaç duyulan yollarda iş makineleriyle düzenleme yaptı.

“İlçemizin dört bir yanında özveriyle çalışıyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle yayla yollarının kullanımının daha da arttığını ve vatandaşların bu güzergahlarda sıkıntı yaşamamaları için sistemli bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını hızlı ve planlı bir çalışmayla gideriyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte ilçemizin yaylalarına göçler başladı. Yaylalarımızda yeni yerleşim alanlarının artmasına paralel olarak ulaşım hizmetleri de artıyor. Yol yapım çalışmalarımız, ilçe merkezinde ve yaylalarımızda eş zamanlı olarak devam ediyor. Bu çalışmalarla amacımız, kaliteli ve konforlu ulaşım ağımızı ilçemizin dört bir yanına ulaştırmak" dedi.