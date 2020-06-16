Toroslar Belediyesi'nden yeni yerleşim alanlarına yol

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelindeki yeni yerleşim alanlarının yol ihtiyacını karşılamaya devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Portakal Mahallesi'nde yeni açılan yollarda sathi kaplama asfalt çalışması yapıyor. Yapılan bu çalışmayla yollar yenilenerek ulaşım için elverişli hale getiriliyor.

"İlçemizin çehresini değiştirecek hizmetlerimize devam edeceğiz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirterek, "Ulaşım sorununu çözerek, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasını sağlıyoruz" dedi. İlçe genelindeki artan yapılaşma ve nüfusla birlikte yeni yerleşim alanlarının büyümesine istinaden yeni imar yollarının hızla açıldığı bilgisini veren Yılmaz, "İlçemiz, gelişime açık ve yapılaşmanın da hızla artış gösterdiği bir bölge. Toroslar Belediyesi olarak yeni yapılaşma olan yerlerde yol açma, stabilize, sathi kaplama ve asfalt serim çalışmalarımıza hız verdik. Güvenli ve kaliteli ulaşımın yanı sıra araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için yeni imar yollarını hizmete sunmaya önem veriyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.