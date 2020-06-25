Toroslar Belediyesi'nden, YKS öğrencilerine online destek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için online platformda 'sınav kaygısı' konulu seminer düzenledi.

Seminer, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nin alanında uzman psikologları tarafından videokonferans aracılığıyla verildi.

Pandemi sürecinde öğrencilerin derslere devam etme motivasyonunun arttırılması adına özverili çalışmalar gerçekleştiren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, online seminerlerini bu hafta sonu yapılacak YKS öncesinde de devam ettiriyor. Psikologlar seminerde, sınav kaygısının önüne geçebilmenin pratik yollarını öğrencilerle paylaşırken, sınav öncesinde ve esnasında olumsuz düşüncelerden uzak durulması gerektiğine de dikkat çekti. Kaygının, yaşamın doğal bir parçası olduğunu ve bir miktar kaygının kişiyi başarıya götürebileceğine de vurgu yapan psikologlar, sınava girecek öğrencilerden sakin olmalarını isteyerek, zaman yönetimi teknikleri üzerinde de bilgiler verdi. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin motivasyonunu artırmak, stres ve kaygılarını azaltmak amacıyla psikologlar eşliğinde online destek sunduklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Kaygının, başarınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Bizler, sizlere güveniyoruz" dedi.

Eğitimin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Yılmaz, "Sizlerden beklentimiz, kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil olmanızdır. Hayatınıza yön vereceğiniz bu sınav çok önemli. Bu sınavı başarıyla geçeceğinize inancım tam. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.