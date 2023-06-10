Toroslar Belediyesinin acı günü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Müdürü Yunus Emre Kahraman, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kahraman'ın vefatı, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğarken, Kahraman için görev yaptığı Toroslar Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Kahraman'ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törende bir konuşma yaparak üzüntüsünü dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Park ve Bahçeler Müdürümüz, kıymetli arkadaşımız Yunus Emre Kahraman geçirmiş olduğu kalp krizi neticesinde vefat etmiştir. Kendisi, devletine, milletine bağlı, iyi bir vatansever, iyi bir arkadaş, sorumluluk sahibi iyi bir evlat ve iyi bir babaydı. Geçirdiğimiz zor günlerde, pandemide, depremde ve günümüzde aktiv görev alan, görevini layıkıyla yapan, ailesine ve çalışma arkadaşlarına faydalı güzel bir kardeşimizdi. Çalışma arkadaşımızı, dostumuzu, kardeşimizi kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Bizden yana hakkımız varsa kendisine hakkımız helal olsun. Kendisini sakin ve güler yüzlü haliyle hatırlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Başkan Yılmaz, Kahraman'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi. Kahraman, belediye hizmet binası önünde düzenlenen tören sonrası Akbelen Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

1985 doğumlu olan Yunus Emre Kahraman, evli ve bir çocuk babasıydı.