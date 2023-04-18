Toroslar Belediyesinin deri işletmeciliği kursu gelir kaynağı oldu

Tamamen el işinden oluşan ürünler, kursiyerler için gelir kaynağı oluyor.

Toroslar Belediyesinin açtığı deri işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler hem meslek öğreniyor hem de deriden yaptıkları cüzdan, çanta, kemer ve anahtarlık gibi çeşitli aksesuarları satışa sunarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika da veriliyor. TORTEK deri işlemeciliği kursiyeri Funda Kaya, Kasım ayından bu yana kursa katıldığını belirterek, hayallerini sanata dönüştürdüğünü söyledi. Kaya, kendilerine bu imkanı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Burada ilk olarak davul derisinden ev eşyaları ve abajur yapımını öğrendik. Daha sonra hakiki deriden cüzdan ve kemer yapımını gördük. Hobilerle ilgilenmeyi seven birisiyim. Öğrendiklerimi evde de uyguluyorum. Başkanımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederim" dedi.

Kursiyer Abdurrahman Akpınar da Toroslar Belediyesinin Deri İşlemeciliği Kursuna katılarak hem boş zamanlarını değerlendirdiğini hem de bir meslek öğrendiğini belirterek, "Kursa başlayalı iki ay oldu. Özel ürünler yapıyorum. Bu kursu açan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve bizlere kısa sürede deri işlemeciliği sanatını öğreten usta öğreticimiz Ali Bey'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Bir cüzdan 350-400 TL arasında alıcı bulabiliyor"

Deri İşlemeciliği Kursu Eğitmeni Ali Rakip Özel ise ürünlerin tamamen hakiki deriden yapıldığını kaydederek, "Deri İşlemeciliği Kursu, kursiyerlerimizin evlerinde de ürünlerini yapabileceği ve aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri bir kurs. Kursiyerlerimiz, yaklaşık 4 aydır kurslara devam ediyorlar. Özel sipariş alıyorlar. Ürünlerin getirisi oldukça güzel. Bir cüzdan, 350-400 TL civarında bir alıcı bulabiliyor. Bundan önceki modülümüz de davul derisi işlemeciliğiydi" diye konuştu.

"Meslek kurslarımızla istihdama katkı sağlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise Türk tarihinde deri sanatının çok özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, bu sanatı tekrar canlandırmak istediklerini söyledi.

Yılmaz, "TORTEK Merkezinde 48 branşta açtığımız kurslara katılan özellikle kadınlar hem meslek öğreniyor hem de el emeği ile ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. TORTEK ile vatandaşlarımıza başarılı bir meslek yolu hazırladığımız gibi ekonomiye de vasıflı eleman yetiştirmek için önemli bir misyonu üstleniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Meslek edinmek isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık" şeklinde konuştu.