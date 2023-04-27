Toroslar Belediyesinin kursları, meslek edindiriyor

Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesindeki TORTEK binasında uzman eğitmen eşliğinde eğitim gören ve eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor. Mesleki yeterlilik kazananlar, Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek, çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerini almalarını sağlanırken, isteyenler de kendi iş yerlerini açabiliyorlar.

Kursta eğitim görenlerden Koray Gün, bayan kuaförü olmak isteğini ve belediyenin bu kursu sayesinde mesleğin tüm inceliklerini öğrendiğini belirterek, "Kurs yerlerini araştırdım ve belediyemizin bu kursunu buldum. Bana burada tüm imkanlar sağlanıyor. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a ve kurs hocamıza teşekkür ederim. Herkese tavsiye ederim" dedi.

"Ev hanımıydım, meslek sahibi oldum"

Hobi edinmek amacıyla başladığı TORTEK Kuaförlük ve Saç Bakımı Yapımı Kursu ile yeni bir meslek sahibi olduğunu kaydeden Kursiyer Nurten Oğuz da , "Ev hanımıyım. Evle ilgilenmemin yanı sıra meslek öğrenmek istedim. Başkanımızın açtığı bu kurs sayesinde tüm imkanlardan faydalanıyor ve yeni bilgiler öğreniyorum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Meslek sahibi olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunun altını çizen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise "TORTEK bünyesindeki mesleki eğitim kurslarımızla özellikle ev hanımlarının ekonomik hayata dahil olmalarını ve yeni dostluklar edinmelerini sağlıyoruz. Bu kurslarımızdan biri de günümüzün yoğun ilgi gören mesleklerinden olan Kuaförlük ve Saç Bakımı Yapımı. Kurs sonunda belgelerini alan kursiyerlerimiz, kendilerine iş imkânı bularak aile ekonomilerine katkı sağlarken, aynı zamanda eğitimlerini devam ettirerek kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. İstihdamı teşvik eden çalışmalarımızın yanı sıra üretime katkı sunan kadınların desteklenmesini de çok önemsiyoruz" diye konuştu.