Toroslar Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar

Belediyenin Kuaförlük Kursuna katılan kadınlar da saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimleri uygulamalı öğrenerek meslek ediniyor.

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezinde (TORTEK) verilen meslek edindirme kursları, vatandaşlara yeni iş kapıları açıyor. Özellikle ev kadınları, bu kurslara giderek hem meslek sahibi oluyorlar hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyorlar.

Eğitim alan kursiyerler, iş yerlerini açtı

TORTEK Kuaförlük Kursu Eğitmeni Arzu İşbilir, Osmaniye Mahallesinde bulunan TORTEK binasında, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında iki ayrı gruba eğitim verildiğini söyledi. Kurs sonunda belgelerini alan kursiyerlerin, kendilerine iş imkanı bularak aile ekonomilerine katkı sağlarken, aynı zamanda eğitimlerini devam ettirerek kendi iş yerlerini de açtıklarını kaydeden İşbilir, “15 ile 45 yaş arasındaki kursiyere uygulamalı eğitim veriyoruz. Bu zamana kadar 4 öğrencimiz işyeri açtı, bir öğrencimiz de Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak çalışıyor. Kursiyerlerimizin bu kurslardan aldıkları eğitimlerle ev ekonomilerine katkıda bulunmaları çok güzel bir duygu. Gençlere, ev hanımlarına bu imkanı sağlayan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Kuaförlük kursu ile yeni bir meslek edinmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten kursiyerler ise Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, “Burada yeni bir meslek öğreniyor, sosyalleşiyor ve arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz” dedi.

“Kadınların nitelikli iş gücü sahibi olmalarını önemsiyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kurslarla ilgili yaptığı açıklamada. Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak fiziki projelerinin yanında toplumun tüm kesimlerine hitap eden sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, mesleki eğitim kursları ile hem işverenin talep etmiş olduğu nitelikte eleman yetiştirdiklerini hem de istihdama katkıda bulunduklarını vurgulayarak, “İlçemizde yaşayan kadınların meslek edinmeleri veya evlerine ek gelir sağlamaları amacıyla açtığımız meslek edindirme kurslarına olan ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Burada kursiyerler meslek edinerek kendi işyerlerini açabilecek donanıma sahip oluyorlar. Öğrenmenin yaşı yok. Meslek edinmek isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız açık” diye konuştu.