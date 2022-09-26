Toroslar Belediyesinin LGS ve YKS destekleme kursları başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak 8. ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme kurslarını açıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, ilçede eğitim çıtasının artması amacıyla yaptığı çalışmalar, Toroslar Akademi projesi çerçevesinde başlatılan LGS ve YKS destekleme kurslarıyla devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini amaçlayan belediye, sınavlara hazırlanan ve iyi bir eğitim hayali kuran öğrencilere eğitim desteği verecek.

Ücretsiz düzenlenecek LGS ve YKS destekleme kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, Toroslar Belediyesinin toroslarakademi.com sitesinden 30 Eylül 2022 Cuma gününe kadar ön kayıtlarını yaptırabilecek. Deneyimli öğretmenler eşliğinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine LGS ve YKS hazırlık dersleri verilecek.

Toroslar ilçesinde en az 3 aydır ikamet eden öğrencilerin müracaat edebileceği ve kontenjanların sınırlı sayıda olduğu kurslarla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgiler de toroslarakademi.com sitesinde yer alırken, birinci dereceden şehit ve gazi yakınları ise hiçbir koşul aranmadan kurslardan yararlanabilecekler. Öğrenciler, Toroslar Akademinin 0850 533 33 30 numaralı telefonunu da arayarak konuyla ilgili bilgi ve destek alabilirler.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak öğrencilerin heyecanını paylaştıklarını ve Toroslar Akademi projesiyle yanlarında olduklarını söyledi. “Geleceğimiz olan gençlerimizi LGS ve YKS Destekleme Kurslarımıza bekliyoruz” diyen Yılmaz, sınava hazırlık kursları ile ailelerin yükünü bir nebze de olsa hafifletmek istediklerini kaydetti. Yılmaz, "Gençlerimiz, geleceklerini belirlemede önemli bir sınava girecekler. Toroslar Akademi ile onların yanındayız. Gençlerimizden isteğimiz kendileri için bir hedef koymaları ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmalarıdır. Onların başarısı bizim için büyük bir mutluluk ve gururdur. Sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan gençlerimizin ve ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.