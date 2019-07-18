Toroslar Belediyesi'nin Mahalle Şenlikleri Çamlıdere'yi şenlendirdi

Toroslar Belediyesi'nin Mahalle Şenlikleri, Çamlıdere Mahallesinde başladı. Birçok gösteri ve eğlencenin sunulduğu şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi.

Toroslar Belediyesi'nin, yaz akşamlarını renklendirmek amacıyla başlattığı ve her gün farklı bir mahallede 42 gün sürecek olan Mahalle Şenlikleri, Çamlıdere sakinlerini buluşturdu. Şenliğin ilk gününe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katıldı.

Başkan Yılmaz, aynı gün Değnek Mahallesinde gerçekleştirdikleri Açık Hava Sinema Günleri kapsamında Yeşilçam'ın en güzel aile filmlerinden biri olan ‘Neşeli Günleri' mahalle sakinleriyle birlikte izledi. Daha sora Çamlıdere Mahallesindeki şenlik alanına geçen Yılmaz, özellikle çocuklarla yakından ilgilenerek, onların eğlencesine ortak oldu.

Dramadan sihirbazlık gösterisine, Karagöz ve Hacivat'tan ortaoyunu ile İbiş ve Ustasına kadar birçok gösteri ve eğlencenin bir arada sunulduğu programda konuşan Yılmaz, sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Göreve geldikleri günden bu yana yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını dile getiren Yılmaz, “Bunları yaptık diye övünmeyeceğiz. Hem ilçemizi geliştireceğiz hem de sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracağız. 42 gün sürecek olan Açık Hava Sinema Günleri ve Mahalle Şenliklerimiz ile geleneksel eğlencelerimizi hep beraber yaşayalım, vatandaşlarımızla kucaklaşalım ve çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar bırakalım istedik” dedi.

Mahalle sakinlerinin ve özellikle çocukların Karagöz ile Hacivat'ın karşılıklı atışmaları karşısında bol bol kahkahalar attığı programda Başkan Yılmaz, çocuklarla birlikte şarkılar söyleyip alkış tuttu.

Programın ardından vatandaşlar Yılmaz'a teşekkür ederek, böyle bir organizasyonu hayata geçirmesini takdirle karşıladıklarını belirttiler.