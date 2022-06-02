Toroslar Belediyesinin meslek kurslarında kadınlara iş imkanı

46 farklı branşta mesleki eğitimin verildiği merkezde, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursları da yoğun ilgi görüyor.

Saç, kişisel bakım ve güzellik sektörüne olan ilgi, Toroslar Belediyesinin TORTEK bünyesinde açtığı Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kurslarına olan talebi de artırdı. Çoğunlukla ev hanımlarının rağbet gösterdiği kurslarda; fön çekimi, kalıcı makyaj, kuaför, makyaj elemanı, makyaj yapma teknikleri, saç bakımı ve yapımı, saç renklendirme, saça geçici ve kalıcı şekil verme teknikleri ve sahne makyajı alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

Kursiyerlere MEB onaylı sertifika

Osmaniye Mahallesindeki TORTEK binasında uzman eğitmen eşliğinde eğitim gören ve eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor. Mesleki yeterlilik kazananlar; mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilerek; çıraklık, kalfalık ve ustalık belgelerini almalarına da olanak sağlanırken, isteyenler de kendi iş yerlerini açabiliyorlar.

“Ev hanımıydım, şimdi meslek sahibi oldum”

Kurslarda eğitim gören Aysel Koca, sadece bir konu üzerinde değil, saç ve güzellik alanında birçok konuda eğitim aldıklarını belirterek, “Ev hanımıyım. Bu kurs hepimiz için verimli geçiyor. Saç yapımından kirpik ve tırnağa kadar birçok konu üzerinde eğitim alıyoruz. Kurslara iki aydır katılıyorum. Son 10 gündür kendi harçlığımı çıkarmaya başladım. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a çok teşekkür ederim” dedi.

“Meslek edinmek isteyen herkese kapımız açık”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kültürel ve sosyal yaşama renk katan çalışmalarının yanı sıra iş gücü kapasitesini artıran projeleriyle de özellikle ev hanımlarının ekonomik hayata dahil olmalarını sağladıklarını söyledi. Yılmaz, “46 branşta sunduğumuz Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımız ve hazırladığımız projelerle kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını istiyoruz. Bu kurslarımızdan biri de günümüzün yoğun ilgi gören mesleklerinden olan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursumuz. Kurs sonunda belgelerini alan kursiyerlerimiz, kendilerine iş imkanı bularak aile ekonomilerine katkı sağlarken, aynı zamanda eğitimlerini devam ettirerek kendi iş yerlerini de açabiliyorlar. İstihdamı teşvik eden çalışmalarımızın yanı sıra üretime katkı sunan kadınların desteklenmesini de çok önemsiyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Meslek edinmek isteyen bütün kadınlara kapımız açık” diye konuştu.