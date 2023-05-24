Toroslar Belediyesinin tenis turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

Toroslar Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği Tenis Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Toroslar Belediyesi tarafından 16-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 19 Mayıs Kupasına 9-50 yaş kategorisinde Mersin genelinden 55 sporcu katıldı. Sporcular, kendi gruplarında kıyasıya mücadele etti. Toroslar Belediyesinin Tenis Kursu öğrencilerinin de yarıştığı turnuva, centilmence geçti. Yoğun ilgi gören turnuvanın ödül töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, sporcular ve ailelerinin katıldığı törende çocuklar, heyecanlarını yine Başkan Yılmaz ile paylaştı.

"Tüm sporcularımızı kutluyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü coşkusunun Toroslar Belediyesinin tenis kortlarına yansıdığını söyledi. Spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizerek, sporun bir parçası olan tüm katılımcılara ayrıca teşekkür eden Yılmaz, "Belediyemiz bünyesinde farklı branşlarda kurslarımız var. Tenis kursumuz da bunlardan bir tanesi. Çocuklarımızın, gençlerimizin burada eğitim alması, sosyalleşmesi, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamlamaları bizleri çok mutlu ediyor. Sevgili çocuklarımız, sizleri çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız ve geleceğimiz olduğunuz için seviyoruz. Burada olduğunuz, bir sporla uğraştığınız, bir turnuvaya katıldığınız ve bu güzelliklerin bir parçası olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Kıymetli ailelerimize de çocuklarını spora yönlendirdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, daha sonra turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.