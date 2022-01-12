Toroslar beyaza büründü, gezmeye gelenler karın keyfini çıkardı

Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı Toros dağları başta olmak üzere bölgedeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü. Kar yağdığını duyan bir çok kişi ise araçları ile bölgeye gelerek keyfini çıkardı.

Bir çok ile olduğu gibi Mersin'in bin rakımlı bölgelerinde 2 gün süreyle kar yağmasıyla başta Toros dağları olmak üzere ormanlar, yaylalar ve tarım alanları beyaza büründü. Yoğun kar yağışının ardından ortaya seyri keyif veren görüntüler çıktı. Adını kuzey ve batısında yer alan Toros dağlarından alan Alata Çayı'nın başlangıç noktasında bulunan Erdemli ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nin beyaz örtüyle kaplandığını duyan vatandaşlarda araçlarıyla gezmeye geldi. Kar görmeye gelen vatandaşlardan bazıları kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi, bazıları da karlı yollarda yürüyüş yaptı. Gelenlerin izlemekten keyif aldığı bölge drone ile havadan görüntülendi.

Eşiyle birlikte kar gezmesine geldiklerini ifade eden Elif Döner Taş," Toros'un en yüksek yerine geldik, Uludağ'a gitmeye gerek yok. Mersin'imizin güzel ormanlık ve dağlık alanlarına karda oynamaya, eğlenmeye geldik. Biraz soğuk ama güzel" dedi.

Bölgeye gelenlerden İzzet Kılınç ise, ”Kar gezisine geldik. Kar yağarken gelmiştik, şuan hava açtı güzel. Yürüyüşe çıktık, biraz ileri gittik yollar kapalı zaten. Bulunduğumuz noktaya kadar yolları açmışlar" diye konuştu.