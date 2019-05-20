Toroslar Bungalov Yayla Evleri projesinde sona yaklaşıldı

Güzelyayla Mahallesi'nde 24 adet Bungalov Yayla Evi projesi yapımını yerinde inceleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, projenin, bölgenin turizm hacmine katkı sağlayacağını ve ilçede yayla turizmini ve ekoturizmi geliştireceğinin altını çizdi. Projenin önümüzdeki süreç içerisinde geliştirilerek evlerin sayıca artırılmasını planladıklarını ifade eden Yılmaz, civarda gerçekleştirecekleri çeşitli etkinliklerle, Güzelyayla'yı cazibe merkezi haline getireceklerini bildirdi.

Gerek doğası gerekse temiz havası ile huzurlu bir tatil vadeden Bungalov Yayla Evlerinin, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve konforlu bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağını vurgulayan Yılmaz, “Amacımız doğaya zarar vermeden, en iyi şekilde faydalanmak. Toroslar'ın doğal güzellikleri yüzyıllardır şiirlere, şarkılara, romanlara konu olmuştur. Biz bu güzelliği ortaya çıkarmak, vatandaşlarımıza kolay ulaşılabilir ve güvenli bir tatil imkanı sunmak için bu projeyi daha da geliştireceğiz. Şu an halihazırda tamamlanmış 24 adet bungalov evimiz var. Bu evlerin sayısını artırarak ve buranın çevre düzenlemesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

Çam ormanları arasında inşa edilen 24 adet bungalov tarzı evin, Toroslar'ın yaz-kış turizmini canlı tutması bekleniyor. 49 bin 500 metrekare arazi üzerine kurulu projenin içinde restaurant, spor tesisi, modern semt pazarı ve dükkanlar da bulunuyor.