Toroslar Çocuk Şenliği sürüyor

Mersin'de çocukların bir haftalık ara tatilde eğlenceli, verimli ve kaliteli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan 'Toroslar Çocuk Şenliği' yoğun ilgiyle devam ediyor.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde hafta sonu başlayan etkinliklere binlerce çocuk akın etti. Ekranların sevilen animasyon çizgi dizi kahramanları 'Niloya, Kukuli ve Elif'in Düşleri'ni çocuklarla buluşturan belediyenin bu etkinliği, hem çocukların hem de ailelerin büyük beğenisini topladı.

Şenlik, 18 Kasım Cuma gününe kadar sürecek

Çizgi dizi kahramanlarının yanı sıra Hacivat- Karagöz, sihirbaz gösterisi, seramik atölyesi, uzay çadırı, şişme oyun grupları ve yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı şenlik, 18 Kasım Cuma gününe kadar sürecek. Sevimli Dostlar 15 Kasım Salı, Heidi 16 Kasım Çarşamba, Harika Kanatlar 17 Kasım Perşembe, Keloğlan 18 Kasım Cuma 13.00-16.00-19.00 saatlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Türkiye tarihinde bir ilk olan ve ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'çök- kapan - tutun' tatbikatı Toroslar Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezi'nde binlerce çocuk ve vatandaşın katılımıyla yapıldı. Animasyon çizgi dizi kahramanı Niloya'nın gösterimini izlemeye gelen çocuklar, aileleriyle birlikte saat 18.57'de çök, kapan, tutun hareketlerini gerçekleştirdi.

“Çok güzelsiniz çocuklar"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; “Mutlu çocuk, mutlu aile ve mutlu Toroslar için çalışıyoruz” dedi. Mersin'in en büyük çocuk şenliğini Toroslar'da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, etkinliklere katılan tüm çocuklara teşekkür ederek, “Çocuk demek, yarınlarımız ve yaşama sevinci demektir. Toroslar Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunmaya ihtiyacı olduğu gibi sevgi, şefkat ve hoşgörü ortamı içerisinde yetiştirilmelerini önemsiyoruz. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirecekleri aktiviteleri düzenlemek bizim görevimiz. Başta eğitim olmak üzere sağlık, spor ve sanat alanlarında gelişimlerini sağlamak amacıyla yanlarında olduğumuz çocuklarımızın, her türlü ihmal ve istismardan korunmuş, milli değerlerine bağlı ve geleceğe ümitle bakan nesiller olarak yetişmesi için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.