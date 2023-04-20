Toroslar Çocuk Şenliği sürüyor

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesinin, çocuklara ara tatil sürprizi olarak düzenlediği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kadar sürecek 'Toroslar Çocuk Şenliği' büyük ilgi görüyor.

Ekranların sevilen animasyon çizgi dizi karakterleri ve eğlenceli aktivitelerle buluşmanın heyecanını yaşayan çocukları, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yalnız bırakmadı. Çocukların sevgi gösterileri ile karşıladığı Başkan Yılmaz, onların eğlencesine ortak oldu. Toroslar'ın yanı sıra kentin tüm ilçelerinden binlerce çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı şenlik, coşkuyla devam ediyor. Çocuklar, çizgi dizi kahramanlarının gösterilerini izlemenin yanı sıra şişme oyun grupları, animatörler, yüz boyama ve uzay gözlemevi gibi birbirinden eğlenceli aktivitelere de katılıyor.

Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen şenliğin ilk üç gününde ekranların sevilen çizgi dizi karakterleri Rafadan Tayfa, Harika Kanatlar ve Kukuli'nin gösterileri ile buluşan çocukların neşesi ve mutluluğu ise görülmeye değerdi.

"Sizleri çok seviyoruz çocuklar"

Başkan Yılmaz, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kadar Yunus Emre Kültür Merkezimizde sizleri her gün farklı gösterilerle buluşturacağız. Sizler çok akıllı, güzel ve çalışkan çocuklarsınız. Bizler, sizleri çok seviyoruz. Hem siz değerli çocuklarımız hem de aileleriniz için keyifli, eğlenceli ve verimli bir ara tatil olmasını istedik. Amacımız, sosyalleşmenizi sağlamak ve bir araya gelerek güzel ortamlar oluşturmaktır. Milli değerlerine bağlı ve geleceğe ümitle bakan nesiller olarak yetişmeniz için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Toroslar Çocuk Şenliği, 21 Nisan Cuma Keloğlan, 22 Nisan Cumartesi Niloya ile devam edecek. Şenlik, 23 Nisan Pazar günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünde Elif'in Düşleri gösterimi ile son bulacak.